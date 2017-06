Hőség

Vészhelyzetet rendeltek el Olaszországban a vízhiány miatt

Katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította és a víz adagolását rendelte el az olasz kormány Parma és Piacenza városok térségében Emilia-Romagna tartományban a szárazság okozta vízhiány miatt csütörtökön. A szárazság Olaszország más részein is kritikus helyzetet teremtett.



Parma és Piacenza polgármestere kérte a vészhelyzet elrendelését, miután a vízkészletek elégtelennek bizonyulnak a nyári kánikulában egyre növekvő vízigény kielégítésére. A nyári szezonban több vízre lenne szükség a térségbe érkezett turisták miatt is, akiknek szintén alkalmazkodnia kell a víz adagolásához. Erről a helyi önkormányzatok döntenek: szükség esetén bizonyos napszakokban teljesen elzárhatják a vízszolgáltatást, vagy páros-páratlan napok szerint működtetik. Van, ahol a lakossághoz tartálykocsikkal visznek vizet. Parma és Piacenza térségében 2016 ősze óta alig hullott csapadék.



Emilia-Romagna agrártermelői szövetsége jelezte, hogy a vízhiány miatt teljes kiszáradás fenyegeti a zöldség- és gyümölcs-ültetvényeket, a napraforgótáblákat, a szőlőket, és súlyos gondokat okoz az állattenyésztők számára is. A Coldiretti termelői szövetség adatai szerint Emilia Romagnában 20 millió köbméternyi víz hiányzik, ami a Comói-tó vízmennyiségének felel meg.



A római kormány csütörtöki bejelentése szerint 8,6 millió euróval segítik Parma és Piacenza vízellátásának biztosítását, valamint víztartalékuk megteremtését.



Kritikus a helyzet Veneto és Friuli-Venezia Giulia tartományban, valamint Szardínia és Szicília szigetén, amelyekben szintén kozlátozták a vízhasználást.



Szardíniában 1922 óta nem esett ilyen kevés csapadék, a sziget egyes vidékein 90 százalékkal kevesebb víz van a tározókban mint a nyári időszakban lenni szokott. Hasonló a helyzet Szicíliában, ahol a számítások szerint több mint 80 millió köbméter víz hiányzik a szükségletekre. Venetóban majdnem teljesen kiszáradt az Adige-folyó, nyolc hónapja alig esik Friuli-Venezia Giuliában.



A meteorológiai előrejelzések szerint az olaszországi kánikula a következő napokban fokozódik, ami tovább súlyosbítja majd a vízhiányt.