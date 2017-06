Időjárás

Másodfokú hőségriasztás lép életbe éjféltől

hirdetés

Másodfokú hőségriasztást ad ki az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár csütörtökön 0 órától jövő hétfőn 24 óráig - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerdán az MTI-vel.



Azt írták, Szentes Tamás azért döntött így a tárca szakmai ajánlásait figyelembe véve, mert az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján tartós hőség várható az elkövetkező napokban.



Az Emmi országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkársága értesítette a megyei kormánymegbízottakat a hőségriadóról, egyúttal kérte őket, hogy tájékoztassák az illetékességi területükön működő egészségügyi szolgáltatókat és megyei védelmi bizottságokat is.



Jelenleg nincs szükség további intézkedésekre - hangsúlyozták.



Felhívták azonban a lakosság figyelmét arra, hogy a meleg időjárás idején fogyasszanak több folyadékot, ne várják meg a szomjúságérzetet. Lehetőség szerint 11 és 15 óra között ne tartózkodjanak a napon, valamint figyeljenek bőrük védelmére is.



Javasolják a megfelelő napvédő készítmények alkalmazását, valamint a leégés ellen védő ruházat viselését is. Amennyiben az emberek tehetik, a legmelegebb órákban tartózkodjanak árnyékban, légkondicionált helyiségekben, és kerüljék a megterhelő fizikai munkát - sorolták.



A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán - olvasható a közleményben.