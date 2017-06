Időjárás

Európa-szerte dőlnek a melegrekordok

Európa jelentős részén rekordokat döntögető hőség tombolt szerdán: Franciaországban 2005 óra nem volt példa hasonló melegre, miközben London az 1976 óta látott legforróbb napra készül, Portugáliában pedig továbbra sem sikerült megfékezni az erdőtüzet - írta az AFP francia hírügynökség.



Franciaországban tizenkét éve nem tapasztalt erősségű melegfront kezdődött vasárnap, amely csütörtökig tart majd, és szerdán tetőzik 37 fokkal. A nagy hőség áldozatokat is szedett: kedden egy férfi belefulladt a Loire-ba, ahol felfrissülést keresett. A hatóságok ingyenesen hívható számot hoztak létre, és különféle eszközökkel próbálnak javítani a legérzékenyebb korosztályok, köztük az idősek helyzetén a kánikulában. A hatóságok felszólították az oktatási intézményeket, hogy biztosítsanak vizet a vizsgázóknak, miközben Párizsban és környékén egész napra megnyitották a közkerteket az árnyékot keresők előtt.



Londonban akár 34 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála szerdán, ezzel a brit fővárosban a szerdai lehet a legforróbb júniusi nap 1976 óta.



Portugáliában több mint ezer tűzoltó harcol továbbra is a lángokkal az ország középső részén, ahol a szombaton kezdődött erdőtűzben eddig 64-en vesztették életüket és 157-en megsebesültek. A szomszédos Spanyolországban múlt csütörtökön kezdődött a hőség és egészen vasárnapig tarthat 40 fokos csúcshőmérsékletekkel.



Hollandiában csütörtökön a 35 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Hét, Belgiummal határos tartományban maximálisra emelték a készültséget az esetleges tüzek miatt. Belgiumban hónapok óta tart a szárazság, ami aggasztja a termelőket, és a vízi sportok szerelmeseinek sem kedvez.



Az olasz meteorológiai szolgálat az elmúlt 15 év leghevesebb melegfrontját várja a következő napokra, az évszakban megszokott hőmérsékletnél 8 fokkal magasabb csúcsokkal. A szárazság miatt megcsappantak a vízkészletek is, az elmúlt fél évben 33 százalékkal kevesebb csapadék hullott a megszokottnál.



Ausztriában 35 fok körüli hőmérsékleteket mértek, és jövő hét szerdáig esély sincs az enyhülésre. A gazdák aggódnak, Bécs parkjaiban pedig egyelőre betiltották a nyáron népszerű grillpartikat.



A kánikula a hatalmas kiterjedésű Szibériát sem kíméli: szerdán akár 37 fokot is mérhetnek Krasznojarszkban, miközben az északi Murmanszkban havazott.