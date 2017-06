Időjárás

Több megyében másodfokú riasztások a zivatarveszély miatt

Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a nap folyamán Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest megyében, valamint a fővárosban is lehetnek további másodfokú riasztások a heves zivatar veszélye miatt. Az érintett területeken a heves zivatar károkozó szél vagy nagy méretű jég is kísérheti.



Az ország többi megyéjében a heves zivatar veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetések, riasztások vannak érvényben.



Budapesten és Pest megyében, valamint Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Nógrád megyében a felhőszakadás miatt szintén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Ezeken a területeken arra is készülni kell, hogy az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék is hullhat.



A meteorológiai szolgálat azt írta: pénteken a zivatarok fő veszélyforrása a viharos szél lehet. Egy-egy intenzívebb zivatart vagy szupercellát akár 70-90 kilométer/óra közötti, vagy akár azt meghaladó széllökés is kísérhet, valamint főként a nap második felében - kis területen - nagyméretű jég (2-4 centiméter) is előfordulhat.



Szombaton reggeltől a megerősödő szelet az Észak-Dunántúlon és a középső országrészben 60-70 kilométer/óra közötti széllökések kísérhetik. Szombaton a záporok mellett zivatarok az északkeleti, keleti területeken fordulhatnak elő. A zivatarokat viharos szél, jégeső és lokálisan hulló nagyobb mennyiségű csapadék kísérhet.