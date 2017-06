Időjárás

Sok napsütéssel, 30 fokokkal érkezik a hétvége

Szombaton hidegfront vonul át a Kárpát-medence fölött, a hét végére némileg mérséklődik a meleg, de többfelé így is 30 Celsius-fok közeli maximumok várhatók. 2017.06.08 15:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A következő napokban is sok lesz a napsütés, de szombaton hidegfront vonul át a Kárpát-medence fölött, a hét végére némileg mérséklődik a meleg, de többfelé így is 30 Celsius-fok közeli maximumok várhatók - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Pénteken országszerte szinte zavartalan napsütés, száraz idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-13, a legmagasabb hőmérséklet 25-28 fok között valószínű.



Szombaton a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett szórványosan várható zápor, keleten néhol zivatar is lehet. Emellett többfelé megerősödik a szél, zivatar környezetében viharos széllökés is valószínű. A leghidegebb órákban 9-15 fok lehet. Napközben 24-30 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap élénk, helyenként erős lesz a szél. Nyugaton túlnyomóan derült idő lesz többórás napsütéssel, keleten néhol kialakulhat zápor. A minimumhőmérséklet 9-15 fok között valószínű. A nappali maximumok 23-28 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.