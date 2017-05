Időjárás

Másodfokú riasztások a zivatarveszély miatt

Az érintett területeken a következő órákban kialakulhatnak olyan intenzív zivatarok, melyeket viharos szél, jégeső, rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék kísérhet. 2017.05.31 16:40 MTI

Az észak-keleti megyékben több járásra másodfokú riasztásokat adtak ki a heves zivatar veszélye miatt szerda délután. Az érintett területeken a következő órákban kialakulhatnak olyan intenzív zivatarok, melyeket viharos szél, jégeső, rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék kísérhet.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott, szerda éjfélig szóló veszélyjelzése szerint a heves zivatarok miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adták ki a másodfokú (narancs figyelmeztetést), Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére pedig az elsőfokú figyelmeztetést.



Emellett Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyében a felhőszakadás veszélye miatt van érvényben szintén elsőfokú figyelmeztetés. Ezeken a területeken arra kell készülni, hogy intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.



A meteorológiai szolgálat veszélyjelzése szerint főként az északkeleti, keleti régióban elszórtan heves, "gyorsabb áthelyeződésű" zivatarok alakulhatnak ki, melyeket jégeső (esetleg kétcentisnél is nagyobb átmérőjű jégdarabokkal), viharos széllökés kísérhet. Intenzív gócokban akár 80-85 kilométer/órásat meghaladó lökések is előfordulhatnak.



A Dunántúl nyugati és déli részén is elszórt jelleggel alakulhatnak ki zivatarok, melyeket nagyobb mennyiségű csapadék kísérhet. Az ország más részein inkább csak néhol képződhet zivatar.



Csütörtökön a Dunántúl déli felén és az Alföld délnyugati részén alakulhatnak ki zivatarok, amelyekből helyenként nagyobb mennyiségű (15-20 milliméter) csapadék hullhat. Az ország északkeleti harmadán többnyire napos idő lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14-20, a legmagasabb hőmérséklet 25-30 Celsius-fok között várható.