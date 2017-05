Időjárás-jelentés

Strandidővel búcsúzik a tavasz

hirdetés

Strandidővel búcsúzik a tavasz, míg egy közelben húzódó hidegfront hatásaként a meteorológiai nyár első napjai hozhatnak némi felfrissülést - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap Facebook-oldalán.



Azt írták: a május és egyben a tavasz utolsó napjai kánikulai meleget hoznak. Kedden és szerdán az ország nagy részén 30 Celsius-fok közelébe vagy a fölé melegszik fel a levegő. Május végén az átlagos maximum 23 fok körül van, a napi melegrekordok pedig 34, 35 fok körüliek. A mostani számítások szerint a rekordokat megközelíthetjük, de megdöntésükre kicsi az esély - tették hozzá.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzése szerint hétfőn napos, száraz idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 6-13 fok között, a legmagasabb 26-30 fok között várható.



Kedden is többnyire napos idő várható, legfeljebb északon fordulhat elő néhol záporeső. A leghidegebb órákban általában 9-15 fok lehet. Napközben 28-32 fokig melegszik a levegő.



Szerdán, május utolsó napján a napos időt követően erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, kezdetben északnyugaton, majd délután másutt is egyre több helyen valószínű zápor, zivatar. A szél élénk, helyenként erős lesz, illetve zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 12-18 fok között valószínű. A nappali maximumok 28-33 fok között alakulnak.



Június elsején, csütörtökön több órára kisüt a nap, délen szórványosan, északon néhol valószínű zápor, zivatar. Helyenként megerősödhet, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-20, a legmagasabb 25-30 fok között várható.



Pénteken és szombaton többnyire gyengén felhős, napos időre lehet számítani. Pénteken csak nyugaton fordulhat elő egy-egy zápor, szombaton nem valószínű csapadék. Pénteken a leghidegebb órákban 10-16, szombaton 8-14 fok lehet. A nappali maximumok mindkét nap 23-28 fok között alakulnak.



Pünkösdvasárnap a több-kevesebb napsütés mellett elszórtan várható zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 9-15, a maximumhőmérséklet 22-27 fok között valószínű - olvasható az MTI-hez eljuttatott előrejelzésben.