Időjárás-eső

Égszakadás, földindulás: belefulladtunk az elfolyni képtelen esőbe

Autók rongálódtak meg több fővárosi kerületben, nem járnak a BKK-s járművek, a vonatok és a reptéren is volt gond. 2017.05.23 20:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Budapest több pontján okoz gondot a lezúduló víz

Vágány utca - MTI Fotó: Balogh Zoltán

A kedden Budapestre is lecsapó vihar, a lezúduló nagy mennyiségű csapadék a város számos pontján okoz gondokat - közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Az interneten elérhető fényképek és beszámolók szerint a II. és a III. kerületben is több utcát és utat elöntött a víz.



A közlemény szerint elsősorban a XIII. és a XIV. kerületben volt dolga a szakembereknek, eddig több mint száz bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.



Jellemzően épületekbe befolyt víz szivattyúzásához és kidőlt fák, leszakadt faágak eltávolításához riasztják a fővárosi tűzoltókat - tették hozzá.



A VI. kerületben, a Podmaniczky és a Dózsa György út kereszteződésénél, a Vágány utcai vasúti felüljárónál nyolc személyautó és egy trolibusz akadt el az összegyűlt csapadékvíz miatt.



A Waze online közösségi navigációs rendszer térképe szerint Budapest összes fő közlekedési útvonalán jelentős torlódások alakultak ki; számos mellékút is járhatatlan.



Az interneten elérhető fényképek és beszámolók szerint a II. kerületi Lövőház, illetve a Zöldlomb utcát is elöntötte a víz. A III. kerületben víz alatt áll a Lajos utca, illetve a Bécsi út egy része, és beömlött az eső a Westend bevásárlóközpontba.

Autók rongálódtak meg több fővárosi kerületben

MTI Fotó: Balogh Zoltán

A főváros VIII. kerületében két autó, a X. kerületében egy jármű rongálódott meg kedden a viharban - közölte a fővárosi katasztrófavédelem a honlapján.



A közlemény szerint a katasztrófavédelem folyamatosan fogadja a bejelentéseket, a fővárosból már több mint kétszáz érkezett.

Több BKK-járat sem közlekedik Budapesten a heves esőzés miatt

MTI Fotó: Balogh Zoltán

Több BKK-járat sem közlekedik Budapesten a heves esőzés miatt, a Béke téren térdig áll a víz.



A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint nem jár a 4-es és 6-os villamos a Széll Kálmán tér a Jászai tér között, a 17-es villamos a Széll Kálmán tértől egészen a Bécsi úti végállomásig, a 19-es és 41-es villamos a Bécsi út és a Batthyány tér között, a 28A és a 37-es villamos a Kada utca és a Sörgyár között, az 56A és a 61-es Hűvösvölgy és a Széll Kálmán tér között.



Nem közlekedik a 20E, a 25-ös és 120-as busz, valamint a 75-ös és 79-es trolibusz, és terelve közlekedik a 30-as, valamint 30A busz és a 70-es troli, a Libegő nem jár.



A BKK tájékoztatása szerint a felszíni járatok közlekedésében jelentős fennakadásra kell számítani elsősorban a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy környékén, a Dózsa György úton a Vágány utcánál az aluljárót elöntötte a víz.



A Facebookon lévő fotók szerint a Béke téren térdig ér a víz.



Korábban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmában is kisebb fennakadás volt, de a repülőgépek indítása és fogadása már zavartalan.

Szentendrén épületekből kellett embereket kimenteniük a tűzoltóknak

MTI Fotó: Bruzák Noémi - Budapest, Béke tér

Több elárasztott épületből is embereket kellett kimenteniük a tűzoltóknak kedden Szentendrén - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.



A közlemény szerint az egyik épületben, a Halász utcában álló étteremben majdnem egy méter magasan állt a víz, amikor a tűzoltók megérkeztek; onnan hat embert menekítettek ki.



A Bogdányi úton szintén egy éttermet veszélyeztetett a víz, innen három embert menekítettek ki.



Az egységek folyamatosan végzik a környező utcák átvizsgálását, az egyik pincéből további három embert vittek biztonságos helyre a tűzoltók - tették hozzá.

Szünetel a vonatforgalom Rákospalota-Újpest és Fót között

MTI Fotó: Bruzák Noémi - Budapest, Béke tér

Nem közlekednek a vonatok Rákospalota-Újpest és Fót között, mert zárlatos lett a felsővezeték - tájékoztatta a Mávinform kedd este az MTI-t.



A közlemény szerint a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon jelentős, 30-120 perces késésekre kell számítani az esti és az éjszakai órákban, akár vonatok is kimaradhatnak.



A vasúttársaság pótlóbuszokat rendelt az utasok szállítására Fót és Rákospalota-Újpest között.

Tornádó volt Perkáta határában

Országos Mentőszolgálat Facebook-oldal

Tornádó volt Perkáta határában kedden délután - közölte az Országos Meteorológia Szolgálat a Facebook-oldalán. A Fejér megyei település határában a késő délutáni órákban egy úgynevezett nem-mezocikilonális tornádót észleltek. Ilyen tornádók rendszeresen előfordulnak a nyári félévben, de csak nagyon rövid élettartamúak és kis területet érintenek - írták. A szupercellákhoz kapcsolódó (mezociklonális) társaikhoz képest akár gyengébb zivatarfelhők alatt is megjelenhetnek. Az örvénylő oszlopban a szélsebesség meghaladhatja a 100-150 kilométer/órát - olvasható a közleményben.

Lezárták a 31-es főutat Sülysápnál

Víz- és iszapátfolyás miatt lezárták kedden a 31-es főutat a Pest megyei Sülysáp külterületén - közölte a rendőrség a saját honlapján.



A police.hu-n megjelent közlemény szerint a rendőrök a forgalmat Péteri és Gomba irányába terelik.



A közleményben azt kérték, hogy lehetőség szerint az autósok keressenek másik útvonalat.