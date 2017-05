Idétlen idők

Vihar - Tornádó volt Perkáta határában

Országos Mentőszolgálat Facebook-oldal

Tornádó volt Perkáta határában kedden délután - közölte az Országos Meteorológia Szolgálat a Facebook-oldalán. A Fejér megyei település határában a késő délutáni órákban egy úgynevezett nem-mezocikilonális tornádót észleltek. Ilyen tornádók rendszeresen előfordulnak a nyári félévben, de csak nagyon rövid élettartamúak és kis területet érintenek - írták. A szupercellákhoz kapcsolódó (mezociklonális) társaikhoz képest akár gyengébb zivatarfelhők alatt is megjelenhetnek. Az örvénylő oszlopban a szélsebesség meghaladhatja a 100-150 kilométer/órát - olvasható a közleményben.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint az ország középső, északkeleti területein jelenleg is elsőfokú riasztások vannak érvényben. Ezeken a területeken a következő órákban is várhatók intenzív záporok, helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat.



Azt írták: kedd este főként az Északi-középhegységben és az Alföld északi részén több helyen, nyugaton és a Tiszántúlon csak néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A zivatarokhoz jelentős mennyiségű (30-50 milliméter) csapadék, jégeső, egy-egy helyen 70 kilométer/óránál erősebb szélroham is társul. Éjszaka leginkább keleten, északkeleten lehet intenzívebb eső.



Szerdán eleinte elszórtan, majd a déli óráktól az Alföldön és északkeleten több helyen várható zápor, zivatar. Intenzívebb zivatarok főként az Alföld középső és keleti részén valószínűek, amelyekhez helyenként viharos szél, felhőszakadás és jégeső is társulhat. Szerda délután, este az Észak-Dunántúlon is lehetnek még viharos széllökések - tették hozzá.



Az előrejelzés szerint szerdán hosszabb-rövidebb időre süthet ki a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet 11-16, a legmagasabb 20-26 Celsius-fok között alakul.