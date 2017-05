Időjárás-jelentés

Itt szakad az eső a nyakunkba - térképpel!

Szombaton, keleten még fülledt meleg idő ígérkezik. Északnyugat felől azonban hidegfront érkezik. Az ország nyugati felén élénk, gyakran erős széllükésekkel kísért északnyugati szél fúj. A front számottevő csapadékot nem hoz napközben abban a térségben. A középső és keleti országrészben, a kezdetben napos, fülledt időt elszórtan kialakuló záporok, zivatargócok zavarják meg.

Éjjel már északnyugaton, nyugaton is eshet, miközben keleten hajnalra előreláthatólag kitisztul átmenetileg az ég. A szél a Dunántúlon éjszaka is erős marad, és fokozatosan keleten is megélénkül.