Sok napsütés, 30 fok, záporok

2017.05.18 14:50 MTI

Kezdetben akár 30 Celsius-fok körüli maximumok is lehetnek, vasárnapra némileg mérséklődik a meleg - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott országos, középtávú előrejelzésből.



Pénteken sok lesz a napsütés, csapadék nem várható. A Dunántúlon megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik a szél. A leghidegebb órákban 8-14 fok valószínű, de az Északi-középhegység völgyeiben hűvösebb lehet a hajnal. Napközben 24-29 fokig melegszik a levegő.



Szombaton is többórás napsütés várható, viszont délután, este már többfelé alakul ki zápor, zivatar. A Dunántúlon egyre nagyobb területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél, zivatarok környezetében máshol is lehetnek viharos széllökések. A minimumhőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű. A nappali maximumok 20 és 27 fok között alakulnak.



Vasárnap is több órára kisüt a nap, de több helyen várható zápor, néhol zivatar, s erős, helyenként viharos lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 15, a legmagasabb hőmérséklet 17 és 24 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.