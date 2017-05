Időjárás-jelentés

Tornádók és szupercellák csaptak le ránk

A Viharvadászok Egyesületének több viharvadász csapata is terepen volt, és nem csak szupercellákat, hanem károkozó tornádókat is sikerült levadászniuk, dokumentálniuk.



A Hortobágyon például csodálatos szupercellákat kaptak lencsevégre, míg Heves megye déli részén szintén ámulatba ejtő égi jelenségeket fotóztak, valamint Nógrád megyében is hátborzongató szupercellákat dokumentáltak. A vadászatokról összefoglalók is készültek.



Május elején egyébként Bátán lehetett tornádót látni, majd Szolnokon kaptak forgószelet lencsevégre, Csongrádon tubát fotóztak.

Exkluzív videofelvétel a Debrecen melletti tornádóról