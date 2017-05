Időjárás

Napsütés, de eső is várható az első májusi hétvégén

Kezdetben akár 25 Celsius-fok is lehet, vasárnap inkább 20 fok körül alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki, az MTI-hez is eljuttatott előrejelzéséből.



Pénteken hajnalban a Dunántúlon erősen, máshol változóan felhős lesz az ég, északkeleten lehet párásság, köd, ami kora délelőtt feloszlik. Napközben legalább pár órára mindenhol kisüt majd a nap, de ismét többfelé várhatók záporok, elszórtan zivatarok. Emellett többfelé megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg meg is erősödhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6-12, a legmagasabb 19-25 fok között alakul.



Szombaton északkeleten, keleten kevesebb, máshol többórás napsütés várható. Főként a Dunától keletre lehet több helyen zápor, zivatar. A leghidegebb órákban 6-13 fok, napközben 19-23 fok lehet.



Vasárnap is többfelé várható eső, zápor. A minimumhőmérséklet 7-13 fok között valószínű, a nappali maximumok 16-21 fok között alakulnak.