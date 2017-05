Időjárás-jelentés

Ilyen örvénybe került Magyarország

hirdetés

Röviden ez zajlik most Közép-Európa felett:

Csütörtökön is többfelé készülhetünk záporok, az Alföldön helyenként zivatarok kialakulására, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet, nyugaton, délnyugaton maradhat szárazabb az idő. Mérsékelt, esetleg élénk lesz a délies szél, csak zivatarok környezetében lehetnek erős, viharos széllökések. Délután 19-24 fok várható.



Pénteken is többfelé kell számítani záporok kialakulására, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Zivataroktól függetlenül is élénk, erős lehet az északias szél. Napközben 18-23 fok valószínű.



A hétvégén is szükség lesz az esernyőkre, sokfelé alakulhat ki kisebb eső, egy-egy zápor, néhol zivatar. Időnként élénk, zivatarok környezetében erős lesz a légmozgás. Szombaton 18-24, vasárnap 16-23 fok valószínű