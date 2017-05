Időjárás-vihar

Tornádó Bátán, többfelé jégeső

A légköri feltételek adottak voltak ahhoz, hogy erőteljesebb zivatarcellák is kialakuljanak, a szélnyírásnak köszönhetően pedig ezek a viharfelhők forogni kezdtek, így szupercellává (forgó zivatarfelhő) fejlődtek. 2017.05.03 18:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tornádó volt a Tolna megyei Bátán, és több településen is jégeső pusztított - számolt be az M1 aktuális csatorna Híradója szerda este. A heves zivatarok, illetve felhőszakadás veszélye miatt az ország középső és keleti részein számos járásban jelenleg is elsőfokú riasztás van érvényben. És pár napig nem is javul az idő >>>



A jelenségről készített fotókat, videókat több internetes oldalon is közzétették, a megyei hírportál, a teol.hu is beszámolt a történtekről. Az Időkép azt írta: a légköri feltételek adottak voltak ahhoz, hogy erőteljesebb zivatarcellák is kialakuljanak, a szélnyírásnak köszönhetően pedig ezek a viharfelhők forogni kezdtek, így szupercellává (forgó zivatarfelhő) fejlődtek. Ennek volt köszönhető, hogy a felhőbe beáramló levegő is örvénylő mozgásba kezdett a talaj közelében, és minél szűkebbé válik a beáramlás átmérője, annál nagyobb szélsebesség tud benne kialakulni. Így alakult ki ez a tornádó is - írta az idokep.hu.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: az esti órákig több helyen (nagyobb eséllyel és számban az ország keleti felén) alakulnak ki zivatarok. Ezeket nagy mennyiségű csapadék (akár 20-25 milliméternyi), erős szél és kisebb méretű jég kísérheti. Ugyanakkor hozzátették: egy-egy intenzívebb zivatar kialakulhat, amelyet 2 centiméteresnél nagyobb átmérőjű jég is kísérhet, esetleg 70 kilométer/óra feletti széllökéssel.



Az éjszaka második felében szintén inkább keleten lehetnek zivatarok, amelyekhez nagy mennyiségű csapadék társulhat.



Csütörtökre virradóra a kevésbé felhős, szélcsendes területeken (főként a Dunántúlon) köd, sűrű köd képződhet. Csütörtökön napközben jobbára a Tiszántúlon és Borsodban, kisebb eséllyel a nyugati határvidéken lehet zivatar, várhatóan heves kísérőjelenségek és felhőszakadás nélkül.



A minimumhőmérséklet 5-14 Celsius-fok között valószínű. Északnyugaton lesz a leghidegebb, délkeleten a legenyhébb a hajnal. Napközben 19-24 fokig melegszik a levegő.

