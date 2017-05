Időjárás

Záporok, zivatarok, 21 fok

Kedden gomolyfelhős lesz az ég. Reggel a Dunántúl keleti felén, napközben a keleti tájakon várható eső, zápor. Néhol zivatar is lehet. Az ÉNy-i szél megélénkülhet. 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint front nem lesz felettünk.



Szerdán a kevés napsütés mellett sok gomolyfelhő lesz az égen és a déli óráktől dél felől egyre többfelé várható zápor, zivatar. A keleti tájakon hevesebb zivatarok is lehetnek felhőszakadással, jégesővel. 19 és 27 fok közötti kora nyárias hőmérsékletre számíthatunk.



Csütörtökön napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Főleg délután, a keleti országrészben törhetnek ki zivatarok. 22-23 fok körül alakulhat a délutáni órák hőmérséklete.



Pénteken ismét magasra törnek a gomolyfelhők, melyekből a délelőtti óráktól több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul.



Szombaton a napsütést gomolyfelhők zavarják továbbra is, és elsősorban a Dunától keletre fordul elő nyárias zápor, zivatar. Az ÉNy-i szél megélénkül. Marad a 20 fok körüli maximum.