Időjárás

Megint hullámvasutast játszik az időjárás

Csütörtökön és pénteken egy hullámzó frontrendszer határozza meg hazánk időjárását: többnyire borongós és csapadékos időre kell készülni, hosszabb napos időszakokra csütörtökön lehet számítani. A frontokat követően jelentősen visszaesik a hőmérséklet, de a vasárnaptól ismét melegedés kezdődik.

Fotó: Thinkstock

Csütörtökön délelőtt a Dunántúlon borongós, máshol változóan felhős időre van kilátás, naposabb tájak délkeleten fordulhatnak elő. Helyenként lehet kisebb eső, futó zápor, de számottevő csapadék nem valószínű. Délután a Tiszántúlon továbbra is sok napsütésre lehet számítani. Máshol gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, de az északi tájak kivételével hosszabb-rövidebb napos időszakok is lesznek. Többfelé várható eső, zápor, néhol egy-egy zivatar sem kizárt. Mérsékelt, élénk lesz a Dunántúlon változó, máshol délies irányú légmozgás. Az északi, északnyugati tájakon 10, 17, míg délebbre 18, 25 fok között alakulnak a maximumok.



Pénteken általában erõsen felhõs, vagy borult lesz az ég, de kezdetben keleten több-kevesebb napsütés is lehet. Eleinte fõleg az ország nyugati felén számíthatunk esõre, záporra, zivatarra, késõbb a csapadékzóna fokozatosan egyre keletebbre tolódik. Változó irányú szél lesz. 13, 23 fok között tetõzik a hõmérséklet.