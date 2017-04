Időjárás

Továbbra is több település megközelíthetetlen

hirdetés

A rendkívüli időjárás miatt továbbra is több út járhatatlan, több település nem, vagy csak részben megközelíthető - közölte a rendőrség péntek délután honlapján.



Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának helyzetképe szerint jelenleg tíz lezárt út van. Baranya és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében három-három mellékút, Heves megyében egy mellékút és a 24-es főút. Nógrád és Pest megyében egy-egy mellékúton kell forgalomkorlátozásra számítaniuk a közlekedőknek.



Közúton továbbra is csak részben vagy egyáltalán nem lehet megközelíteni nyolc települést. Ezek: Falloskút, Bagolyirtás, Mátraszentimre, Mátraszentistván, Mátraszentlászló, Galyatető, Kékestető és Mátraháza.



Nincs áramszolgáltatás továbbá Vas és Borsod megye több településén. Ezeken a településeken folyamatos a rendőri jelenlét a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében - írta a rendőrség.



A rendkívüli időjárás miatt kialakult nehéz helyzetben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Répáshután kihelyezett egészségügyi szolgálat működik. A Bükki Mentőcsoport tagjaként a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatósága is segíti a katasztrófavédelem munkáját. Az "egészségügyi szállító raj" egészségügyi feladatokat lát el péntek este sötétedésig Répáshután.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délután azt írta: késő estétől északnyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, de egyelőre nem várható csapadék. Estére az szél is mérséklődik. Késő estére 2-9 fok közé hűl le a levegő.



Szombaton viszont ismét nedvesebb léghullámok érkeznek. Délutántól ismét többfelé lehet gyenge eső, zápor. Emellett napközben ismét többfelé megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 6 fok között valószínű. A nappali maximumok 12-17 fok között alakulnak.



Vasárnap reggel délen még erősen felhős lesz az ég, és ott eső is előfordulhat. Napközben alapvetően napos időre lehet számítani, de elszórtan záporeső, a hegyekben hózápor is lehet. Emellett nagy területen erős, néhol viharos lehet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 1-6, északkeleten néhol mínusz 2 és plusz 1 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet 10-15 fok között valószínű.