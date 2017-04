Idétlen idők

Európát belepte az áprilisi tél

hirdetés

Így alakul az időjárás az előrejelzések szerint - ahol kék, ott hideg lesz

Ausztria

Bécs

Salzburg

Csehország

Lengyelország

Közép-Olaszország

Románia

Másodfokú riasztás lépett érvénybe az erős szél és havazás miatt Románia keleti részén

Nagy mennyiségű csapadékra, kiadós havazásra és erős szélre figyelmeztető másodfokú (narancssárga) riasztást adott ki csütörtökön a román meteorológiai szolgálat az ország keleti részére, Moldvára, valamint a Déli és a Keleti Kárpátok egész térségére, a Székelyföldet is beleértve.



Az előrejelzés szerint péntek reggelig 50-60 milliméter csapadék várható, a magasabban fekvő területeken főleg havas eső és hó formájában. A hegyvidéken óránként 50-65 kilométeres sebességű szél lesz hófúvással.



A Romániába már szerdán visszatért télies, viharos időjárás, s ez fennakadásokat okozott a közlekedésben és áramellátásban. Csütörtök reggel a Nagyvárad és Kolozsvár közötti E60-as főút forgalmát bénította meg csaknem félórára egy úttestre dőlt fa. Székelyföldön a Gyergyószentmiklós és Gyilkos-tó közötti közúti összeköttetést vágta el egy úttestre dőlt fa. Gheorghe Filip, a Hargita megyei rendőrség szóvivője az Agerpres hírügynökségnek elmondta: a térségben térerő híján nem működnek a mobiltelefonok sem. A hatóságok egy járhatatlanná vált útról visszafordult gépkocsivezetőtől szereztek tudomást a problémáról.



A vasúti közlekedésben három veszteglő személyszállító vonat okozott jelentős késéseket: az erős szél egy fát döntött Szentsimon és Tusnádfürdő között a sínekre, és több órát vett igénybe a fa eltávolítása.



A Keleti Kárpátokban az Erdélyt Moldvával összekötő hágók mindegyikén több centiméteres hóréteg akadályozza a közlekedést, több helyütt vesztegelnek a teherautók.



Maros megyében 12 településen 3400 háztartás maradt áram nélkül, miután a szél által kicsavart fák villanyvezetékeket rongáltak meg. Az üzemzavar Nyárádszeredát és környékét érintette, a szolgáltató a délutáni órákra ígérte az áramellátás helyreállítását.



A Fogarasokban megnőtt a lavinaveszély, a Balea-tónál meghaladja a másfél métert a hóréteg vastagsága. Az 1700 méter fölötti térségekben - az ötfokozatú skálán - négyes szintűre emelték a lavina-veszélyre figyelmeztető riasztást.

Bosznia és Hercegovina

Szlovákia

Több tucat gépkocsi rohant egymásba a tátrai havazásban

Csaknem negyven autó ütközött egymásnak csütörtök reggel a sűrű havazásban a szlovák D1-es autópálya magas-tátrai szakaszán, a tömegbalesetben huszonnégyen megsérültek - jelentette a szlovák média.



A vélhetően a szélsőséges időjárási viszonyok okozta baleset a reggeli órákban történt Poprád és Szepescsütörtök (Spissky Stvrtok) között. A tömegbaleset miatt az autópályát mindkét irányban le kellett zárni, a mentési munkálatok azonban az erős szél és a sűrű hóesés miatt így is viszonylag lassan haladtak.



A baleset helyszínére hét mentőcsoport érkezett, s a megfeszített munka ellenére is több óráig tartott, amíg el tudták szállítani a sérülteket a környező települések kórházaiba. A tömegkarambolnak két súlyos, hat közepesen súlyos és tizenhat könnyebb sérültje van, őket a poprádi, iglói (Spisska Nova Ves), lőcsei (Levoca) és a késmárki (Kezmarok) kórházakba vitték - jelentette a Sita szlovák hírügynökség a mentőszolgálat adataira hivatkozva.



Bár a havazás a Magas Tátrában az év ezen szakaszában nem rendkívüli jelenség, a szerda óta tartó, hirtelen érkezett ítéletidő váratlanul érte az ott lakókat.

Svájc

Halálos áldozatokat is követelt az "áprilisi tél" Ukrajnában, több száz település áram nélkül

Eddig négy halálos áldozata és kilenc sérültje van az Ukrajnában pusztító ítéletidőnek - közölte Volodimir Omeljan infrastrukturális miniszter csütörtöki ukrán sajtójelentések szerint.



A miniszter tájékoztatása alapján javarészt közlekedési balesetek szedtek áldozatokat, mivel az autósok már lecserélték járművükön nyárira a téli gumiabroncsokat. Ukrán hírforrások beszámoltak ugyanakkor arról, hogy a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében rázuhant egy kidőlt fa egy 60 éves nőre, aki kórházba szállítás után vesztette életét.



Az ukrán katasztrófavédelem csütörtökön arról számolt be, hogy a reggeli órákban csaknem kétszáz település volt áramszolgáltatás nélkül országszerte. A legsúlyosabb a helyzet az ország keleti részén, Dnyipropetrovszk és Harkiv megyében. Előző éjjel még az országban több mint 500 településen nem volt áram, viszont a szakemberek reggelre több mint a felében helyreállították az áramszolgáltatást. A villamos vezetékek a jeges hó, a hófúvás, illetve a heves széllökések miatt kidőlt fák miatt szakadtak le. A katasztrófavédelem eddig mintegy 2500 kidőlt fáról adott hírt az ország keleti részében Harkiv, Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyékből.



Az ítéletidő csütörtökre elérte az ország déli részén lévő Odessza megyét is, ahol a tenger viharossá vált, amit heves esőzés, helyenként havas eső kísér.



Ukrajnában már harmadik napja havazik a Kárpátok hegységben, így több nyugati megyében. Csütörtökön esett a hó a nyugat-ukrajnai Lviv, Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyékben, a havazás elérte továbbá az ország középső részén fekvő Cserkaszi megyét is, valamint tovább súlyosbodott a helyzet a keleti és a déli országrészben, utóbbiban főként a havas eső és a heves széllökések a jellemzők.



A fővárosban, Kijevben viszont egyelőre nincs csapadék, a levegő hőmérséklete azonban jelentősen lehűlt, éjszaka megközelítette a fagypontot és a déli órákban is csupán 7 Celsius fokot mértek. Ukrán meteorológusok előrejelzése szerint április 26-ig nem várható jelentősebb felmelegedés az országban.