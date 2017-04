Időjárás

Péntekre visszatér a tavasz!

Péntekre visszatér a tavasz - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a honlapján.



Az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésük szerint szombaton és vasárnap napközben ismét 15 Celsius-fok körüli hőmérséklet alakulhat ki, de a leghidegebb órákban továbbra is lehetnek mínuszok, illetve többfelé előfordulhat viharos szél.



Pénteken többfelé megerősödik a szél, de gomolyfelhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2 fok körül alakul, de az Északi-középhegység völgyeiben hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 9-14 fok között valószínű.



Szombaton legfeljebb kevés napsütés lehet. A déli óráktól szórványosan valószínű záporeső. Főként az északi országrészben erős, helyenként viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 4 fok között, napközben 12-17 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap a napos idő mellett elszórtan valószínű záporeső. Nagy területen erős, néhol viharos lehet a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 4, a maximumhőmérséklet 10-15 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.