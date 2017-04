Időjárás

Csütörtökön is viharos szél, eső, havazás várható

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán kora este az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: az északi, északnyugati szél elsősorban a Dunántúlon, csütörtökön az északkeleti országrészben is viharossá fokozódik. A Dunántúl nyugati részén azonban 90-100 kilométer per óra közötti lökések is előfordulhatnak. A viharos szél veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. További nyolc megyére - Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg - elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a szél miatt.

Kiemelték azt is, hogy a hegyekben a viharos szél hófúvást okozhat. Emiatt Veszprém megyére másodfokú, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Csütörtök estétől mérséklődik a légmozgás.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy az országban többfelé további jelentős csapadékra kell számítani. Az Északi- és a Dunántúli-középhegység magasabb részein 35-40 milliméternél is több csapadék hullhat.



A sok eső veszélye miatt Budapestre, valamint Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád és Veszprém megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Emellett szintén a fővárosra, Pest megyére, valamint Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére a havazás miatt is kiadták csütörtökre az elsőfokú figyelmeztetést. A Tiszántúlon leginkább eső, másutt eső, havas eső, hó egyaránt valószínű. A magasabban fekvő helyeken főként havazás várható. Síkvidéken a lehulló hó olvadni fog, vagy elolvad, éjszaka viszont a Tiszántúl kivételével átmenetileg 1-7 centiméter hó megmaradhat. A Dunántúli- és az Északi-középhegység vonulatain további akár 20-30 centiméter, a legmagasabb csúcsokon akár ennél több friss hó is hullhat.



Az előrejelzés szerint csütörtökön a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 Celsius-fok között alakul. Napközben plusz 3-9 fokig melegszik a levegő.

Estig 340 esetben riasztották a tűzoltókat a rossz idő miatt

Szerda estig 340 alkalommal riasztották a tűzoltókat a rossz időjárás miatt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője.



Mukics Dániel tájékoztatása szerint a legtöbbször - kétszázszor - közúti balesetek miatt kellett intézkedniük, de folyamatosan dolgoznak a letört faágak, útra dőlt villanyoszlopok, elakadt és árokba csúszott járművek miatt is.



A rossz idő és az ezzel összefüggő mentési munkálatok leginkább az ország középső és nyugati részét érintik: Bács-Kiskun és Pest megyében, illetve a fővárosban a legrosszabb a helyzet.



Több településen megsérült az áramhálózat, emiatt 3000-5000 fogyasztónál nincs áram az országban, ez körülbelül 20-22 települést érint - fűzte hozzá. Az áramkimaradások leginkább Bács-Kiskun, Csongrád, Heves, Komárom-Esztergom és Pest megyét érintik.



Hozzátette, a probléma elhárításán folyamatosan dolgoznak a szakemberek, így egyre csökken azon fogyasztók száma, akik áram nélkül vannak.



Szólt arról is, hogy az utakra dőlt fák, illetve a havas úttestek miatt jelenleg tíz települést nehéz megközelíteni, az ott élőket például a rendőrök és a tűzoltók járműveivel szállítják.



Azoknak, akik nem jutottak haza, vagy nincs áram az otthonukban, így nem tudnak fűteni, melegedőhelyeket biztosítanak - mondta Mukics Dániel.

Lezárták a 82-es főutat Zirc és Bakonyszentkirály között

Az időjárási viszonyok romlása miatt lezárta a rendőrség a 82-es főutat Zirc és Bakonyszentkirály között szerda este - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes sajtószóvivője az MTI-vel.



Orosz Katalin elmondta: a hó miatt az út fölé hajló ágak leszakadása veszélyezteti a közlekedést, ezért szerda este nyolc óra előtt teljes szélességében lezárták a 82-es főutat Zirc és Bakonyszentkirály között. A forgalmat a rendőrség Dudar és Réde irányába tereli.



A Bakonyban a rendőrség szerda délután korlátozta a 7,5 tonnát meghaladó tehergépkocsik közlekedését a 82-es főúton Zirc és Nyúl, valamint a 83-as főúton, Városlőd, Farkasgyepű és Bakonyjákó térségében.

Fákat döntött a viharos szél Vas megyében

Fákat döntött az útra, elektromos vezetéket rongált meg a viharos erejű szél Vas megyében szerdán - közölte honlapján a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.



A tájékoztatás szerint a megye több településén viharkárokhoz vonultak a tűzoltók, akiknek utakra dőlt fákat, letört ágakat kellett eltávolítaniuk, amelyek több helyen is akadályozták a közlekedést vagy éppen villanyvezetéket, távközlési kábeleket rongáltak meg.



Hozzátették: Szombathelyen a szél leszakított egy közlekedési lámpát, egy tízemeletes lakóház füstelvezető rendszerének megrongálódott alkatrésze pedig veszélyeztette az épület melletti gyalogosforgalmat.