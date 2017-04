Időjárás

Több helyen másodfokú riasztást adtak ki a szél miatt

A Dunántúlon már több járásra másodfokú riasztást adtak ki a viharos szél veszélye miatt. Az érintett területeken a következő órákban akár 90 kilométer/órásnál erősebb széllökések is lehetnek. 2017.04.19

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda délelőtti, MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a viharos szél miatt szerdára Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyében adtak ki másodfokú figyelmeztetést.



Szintén az erős szél miatt Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



Azt írták: a Dunántúl nagyobbik, északnyugati felén viharossá fokozódik a szél. Napközben az Alpokalján - elsősorban a Kapuvár és Zalaegerszeg közötti sávban - 80-100 kilométer/óra közötti széllökések is valószínűek, és az északkeleti országrészben is elfordulhat 70 kilométer/óra körüli szélsebesség.



Emellett az ország középső és keleti felében a jelentős mennyiségű eső miatt van érvényben hat megyében - Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok - másodfokú a figyelmeztetés. Pest, Baranya, Fejér, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében, továbbá a fővárosban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a sok eső miatt.



Az ország középső és keleti felén jelentős, 20 milliméternél is több csapadékra kell számítani, de az Alföldön területi átlagban 30 milliméter feletti mennyiség is hullhat. Az Északi-középhegység magasabb részein akár 50 millimétert meghaladó csapadék is eshet.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat kiemelte azt is, hogy az Északi-középhegységben 6-700, a Dunántúli-középhegység keleti felén és a Mecsekben 4-500 méter feletti részeken vizes, sok centiméteres hóréteg kialakulására is nagy esély van. Síkvidéken inkább csak időszakosan maradhat meg néhány centiméteres vizes hó.



Az előrejelzés szerint a hőmérséklet csúcsértéke 2-9 Celsius-fok között valószínű szerdán. Késő este 0-5 fok várható.