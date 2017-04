Időjárás-jelentés

A hét közepén újra havazhat

Húsvét hétfő

Északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan várható eső, zápor. A Dél-Dunántúlon délutántól tartósabb eső is lehet. Élénk lesz a nyugati szél. 11 és 16 fok között alakul a délutáni órák hőmérséklete.



Kedd

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Délen, majd keleten számíthatunk több helyen esőre. Sokfelé lesz erős az ÉNy-i szél. 12 fok körüli értékeket mérhetünk.



Szerda

Borús idő lesz többfelé esővel. A hegységekben és ÉNy-on havas eső, hó is hullhat . Sokfelé fokozódhat viharossá az északi szél. Markáns lehűlés várható: mindössze 5 és 10 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.



Csütörtök

Marad a sok felhő, és továbbra is több helyen eshet az eső, a magasabban fekvő tájakon a havas eső, illetve havazhat is . Nagy területen lesz viharos a légmozgás. +7 fok körüli értékeket mutathatnak majd a hőmérők.



Péntek

Napközben fokozatosan csökken a felhőzet, egyre kevesebb helyen valószínű újabb csapadék. Mérséklődik a légmozgás is.



Hétvége

Változóan felhős idő ígérkezik hideg reggelekkel. Szombaton elvétve, vasárnap délután már ismét többfelé lehet eső, zápor. Délutánonként 12-13 fok körül alakulhat a hőmérséklet.



Fronthatás: hidegfront