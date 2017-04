Időjárás

Viharos szél, erős lehűlés

hirdetés

Csütörtökön északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, újabb eső, zápor egyre inkább már csak a Tiszántúlon lehet - majd estére ott is megszűnik a csapadék. Az ÉNy-i szél sokfelé lesz erős, főleg a nyugati és a középső tájakon viharos széllökések is lehetnek. Erős lehűlés várható, mindössze 7 és 13 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. A Köpönyeg.hu jóslata szerint hidegfronti hatás várható.



Pénteken újabb csapadéktömb érkezik ÉNy felől, ezért estig erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé számíthatunk esőre. Továbbra is erős, több helyen viharos lesz a légmozgás. 11 fok körüli értékeket mutatnak majd a hőmérők.



Szombaton csökken a felhőzet, többórás napsütés és megnövekvő gomolyfelhőzet valószínű. Zápor még előfordul. 15 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.



Vasárnap ragyogó napsütésre van kilátás, kevés felhőzettel. 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet délután.



Hétfőn tovább melegszik a levegő, sok napsütés ígérkezik. 19-20 fok köré melegedhet a levegő.