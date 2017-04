Időjárás

Az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt

Megdőlt a fővárosi és az országos napi melegrekord is vasárnap - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap a Facebook-oldalán.



Azt írták, Budapesten mostanáig 1985-ben volt a legmelegebb április 2-án, akkor 24,2 Celsius-fokot mértek. Az április 2-i országos melegrekord pedig 25,7 fok volt, amelyet 1918-ban Túrkevén mértek.



Most viszont Budapest belvárosában 25,3 fokig emelkedett a hőmérséklet. Békéssámsonban pedig 26,3 fokig melegedett a levegő, így a fővárosi és az országos napi melegrekord is megdőlt.



Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzése szerint napsütéses meleggel indul a hét, de később borúsabb, szelesebb időre lehet számítani. Többször várhatók záporok, és mérséklődik a meleg is, a maximumok már inkább 15 Celsius-fok körül alakulnak majd.