Idétlen idők

Megdőlt a fővárosi napi melegrekord

Megdőlt a fővárosi napi melegrekord szombaton - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Mostanáig 23 Celsius-fok volt az április elsejei fővárosi maximumhőmérséklet, amelyet tavaly rögzítettek.



Most ennél 0,1 fokkal volt melegebb Újpesten, így az új fővárosi melegrekord 23,1 fok lett.



Az előrejelzés szerint vasárnap is sokfelé napsütéses meleg idő várható. A maximumok 21-25 fok körül alakulnak.



