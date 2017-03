Időjárás

Havazásra és erős szélre figyelmeztetnek a szomszédban

Havazásra és erős szélre figyelmeztető riasztást adott ki a román Meteorológiai Igazgatóság az ország 20 megyéjére. 2017.03.26 13:14 MTI

Bár néhány napja már beköszöntött a csillagászati tavasz és ma hajnaltól érvényben van a nyári időszámítás is, az időjárás nem feltétlenül igazodik ehhez. Nemcsak itthon, hanem az egész Kárpát-medencében lehűlt az idő. Székelyföldön például annyira, hogy még havazott is ma.



A figyelmeztetés ma estétől holnap reggelig érvényes, de több térségben már hajnalban havazott. Székelyföld magasabban fekvő településein is sűrű havazásra ébredtek az ott élők.

Járókelők mennek havazásban a nyári időszámítás első napján Csíkszeredában (MTI/Veres Nándor)