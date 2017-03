Idétlen idők

Visszatér a tél? A szomszédban hatalmas hó esett!

Túl a szerdai meleg napon most furcsán hangzik, de tény: a Madarasi Hargitát friss hótakaró lepte be. Az utóbbi napok havazásának köszönhetően a síközpont lesiklópályáit huszonöt centiméteres friss hó fedi, a déli órákban pedig akár 9 Celsius-fokig is felmelegszik a levegő - írja a Székelyhon.



A megnyúlt nappaloknak köszönhetően a felvonók mindennap délelőtt tíztől délután öt óráig üzemelnek. Az előrejelzések szerint ezen a hétvégén is havazás várható a hegyen, a hőmérséklet pedig jelentősen lecsökken, hajnalban akár a mínusz 6 fokot is elérheti.



A síelni vágyók továbbra is hólánccal juthatnak fel a síközpontba - írja a lap.