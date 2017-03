Időjárás-jelentés

Szélvihar rondít bele a kellemes tavaszba

Elmossa az eső a tavaszt, a 20 fokos meleg megmarad, de az eső és a szél belerondít az időjárásba.

Pénteken északon alakulhat még ki kisebb zápor, sokfelé viszont szakadozottabb lesz a felhőzet. Északnyugaton és északkeleten megélénkülhet az északias szél. Délután ismét kellemes tavaszi időre, 18-24 fok közötti maximumokra van kilátás.



Szombaton napos és felhős időszakokra is számíthatunk, késő estig említésre méltó csapadék nem várható. Északkeleten élénk lehet az északias szél. Pár fokot mérséklődik a nappali felmelegedés, 13 és 19 fok között alakul a csúcshőmérséklet.



Vasárnapra egy hidegfront érkezik feltámadó északias széllel, esővel, záporokkal, többfelé jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Jelentősebben visszaesik a hőmérséklet, délután csak 7-12 fokra van kilátás. Hétfőre eláll az eső, és mérséklődik a légmozgás is.