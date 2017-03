Időjárás

Akár 23 fok is lehet

hirdetés

Szerdán Északnyugaton, északon gyakran megnövekszik a felhőzet, és itt zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország többi részén sok napsütés, kevés felhő várható. A Köpönyeg.hu jóslata szerint megélénkülhet a délies szél. ÉNy-on 16 és 19, máshol 20 és 23 fok között alakul a csúcsérték.



Csütörtökön a napsütés mellett délután erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és nyárias záporok, zivatarok fordulnak elő. Északon 14-19, máshol 20-23 fok közötti értékeket mérhetünk.



Pénteken ragyogóan napos időre van kilátás, kicsi az esély csapadékra. A megélénkülő ÉNy-i széllel pár fokkal hűvösebb levegő érkezik a térségünkbe, de még így is kellemes idő valószínű 14-21 fokos maximumokkal.



Szombaton változóan felhős idő várható, elszórtan zápor is előfordul. Az ÉK-i szél élénk lesz. 15 fok köré gyengül a nappali felmelegedés.



Vasárnap erősen felhős lesz az ég, és szórványosan lehet eső, zápor. Megerősödik az ÉK-i szél, mellyel még hűvösebb levegő érkezik: több helyen maradhat 15 fok alatt a csúcsérték.