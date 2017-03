Idétlen idők

Magasról tesz a mókus a hóviharra

Több mint 5000 repülőjáratot töröltek az USA-ban határozatlan időre, és számos utat lezártak köszönhetően a hatalmas hóviharnak. A szélsőséges időjárás számos államot érint, Pennsylvaniától Maine-ig. Bezártak az iskolák, az intézmények, a munkahelyek nagy része, és leállt a közlekedés is. New York, New Jersey, Connecticut, Maryland és Pennsylvania államokban szükséghelyzetet hirdettek. Az állatokat azonban a legkevésbé zavarja a hó:

Nem csoda, hiszen a természet gyönyörű