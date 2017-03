Idétlen idők

Bevonta a vihar a házat vastagon jéggel

Tombol a tél a tengeren túlon, leállt szinte az élet a hóviharok miatt több államban is. Itt megnézheti a havazásról készült felvételeket, itt pedig azt, milyen az idő ott, ahol nem esik a hó.



John Kucko fotózta a képen látható házat, amelyen legalább 20 centis ráfagyott ónoseső-szerű jégpáncél borít. Megnézve a képeket hamar az ember szemébe ötlik, hogy a szomszédos házakon bizony nyoma sincs eféle szélsőséges időjárásnak. Akkor hát a fotográfus képszerkesztővel készítette a felvételeket? A közösségi oldalakon a követői szerint bizony ilyet nem tenne John Kucko, és a férfi is állítja, a Jévarázsba illő ház bizony valós.

Mi lehet hát a titok nyitja? A férfi gyakran jár arrafelé, szinte egész évben, imádja ugyanis ott fotózni a naplementét. Mikor legutóbb lement Websterbe (New York állam), nagyjából 5 kilométerre Rochestertől, ez a látvány fogadta. Ő maga is ledöbbent a látottaktól. Az Ontario tó partja nyaranta dugig van, de télen igencsak elnéptelenedik az itt tapasztalható szélsőséges időjárás miatt. Bár az idei február igen meleg volt, végül a március erőteljes fagyot hozott a térségbe is.

Egy biztos, az általa lefotózott házon vastag jégpáncél van, a szomszéd épületeken viszont nyoma sincs még csak a télnek sem. A titok nyitja, hogy ez a ház közvetlenül a tóra néz, és semmi sem választja el a víztől, míg a szomszédos épületek esetében támfal védi a házakat a természet erejétől.



Az utóbbi napokban viszont olyan erőteljes és hideg szél fújt, helyenként olykor 200 km/órás széllökésekkel, hogy a szélvihar kicsapta a tó vizét az épületre, a nagy hidegben pedig rá is fagyott azonnal. Pár nap alatt végül ez az eredmény alakult ki. Nem kell tehát Photoshop ahhoz, hogy ilyen "mesébe" illő látványban legyen részünk!