Újabb lavinaomlások a francia Alpokban

Két síelő életét vesztette két lavinaomlásban a francia Alpokban, kettőt pedig még mindig keresnek - közölték szerdán az illetékes hatóságok.



Három, pályán kívül síelő fiatal holland snowboardost kedd délután sodort el egy lavina Valfréjus településnél. Egyikük meghalt, két társát pedig még szerda reggel is keresték a hegyi mentők.



A csendőrség tájékoztatása szerint a háromfős csoport nem volt felszerelve lavina-jeladóval.



A hegyi mentőket kedd este fél nyolckor riasztották, de a lavinaomlás feltehetően jóval korábban történt.



Egy másik halálos kimenetelű lavinabaleset is történt a francia Alapokban. Az áldozat kiléte egyelőre nem ismert.



Kedden az ötfokozatú skálán négyes fokozatú lavinaveszélyt hirdettek a környékbeli pályákon. Aznap délelőtt óriási pánikot okozott Tignes település sípályáján is egy hógörgeteg, amelyről először azt gondolták a hatóságok, hogy többeket maga alá temetett. Később azonban kiderült, nem voltak áldozatok.



Az idei síszezon kezdete óta 14 lavinabaleset történt a francia Alpokban és a Pireneusokban, ezekben heten vesztették életüket. Tavaly 45 hóomlásban 21-en haltak meg.