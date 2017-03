Időjárás-jelentés

Bár csökken a felhőzet, hűvös szél fúj

Szerdán, nyugat felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik a reggel még vastagabb felhőtakaró. Délután már változó napsütésben lehet bízni a nyugati, középső és részben az északi országrészben is, míg keletebbre, főként délkeleten felhősebb, sokfelé borongós időre van kilátás. Említést érdemlő csapadék nem hullik, bár délelőtt jelentéktelen szemerkélés elszórtan nem kizárt. Élénk, a Dunántúlon erős, a déli órákban akár viharos lökésekkel is (50-60 km/óra) kísért északi szél fúj, ez jelentősen rontja a hőérzetet.



Estére valamelyest mérséklődik a légmozgás. Éjszaka tovább csökken a felhőzet, szakadozottan felhős, változóan csillagfényes időre számíthatunk. Hajnalban elsősorban az északi térségben talaj menti fagy is előfordulhat.

Közlekedésmeteorológia Szerdán sokfelé fúj élénk, erős északias irányú szél, ez fokozza a balesetveszélyt az utakon. Különösen a Dunántúlon viharos széllökések is előfordulnak. Csapadék azonban nem hullik.

Csütörtökön napközben egy mérsékelten vastag felhősáv keresztezi az országot. Reggel a Tiszántúlon, délután a nyugati országrészben várható napsütés. Kisebb eső, zápor is előfordulhat a felhőzetből. A Tiszántúlon ígérkezik pár órás, tartósabb eső a délután folyamán, majd az este folyamán ott is eloszlik a felhőzet.



Pénteken egy újabb hidegfront vonul át felettünk, emiatt főként a reggeli órákban fordulhatnak elő esők, záporok, majd északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen kisüt a nap, legkésőbb a keleti megyékben. Megerősödik, időnként viharossá fokozódik az északnyugati szél.



Szombaton és vasárnap előreláthatólag ismét borongós, alkalmanként esős, hűvös időre készülhetünk, mérsékelt nyugatias légmozgással.