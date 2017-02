Hideg idő

Még tartja magát a Balaton jege

A folyamatos enyhülés miatt egyre puhul, kásásodik és gyertyásodik a Balaton jege, de hétfőn a Siófok előtti nyílt vízfelület felett még mindig 20 centiméternyi jégvastagságot mértek az összefüggő jégtakarón - számolt be Horváth Ákos, az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki obszervatóriumának vezetője az MTI-nek.



Horváth Ákos közlése szerint a Balaton jege egyre puhul, ezért korcsolyázásra alkalmatlan, és többfelé el is vált a parttól, illetve a partközelben vizes.



Szerdára virradóan gyenge hidegfront érkezése várható, amely még valószínűleg nem mozgatja meg a tó összefüggő jégtakaróját, de csütörtöktől erősödő délnyugati szélre lehet számítani, amitől megindulhat a jégzajlás. Az északi és a keleti partokon jégtorlaszok is kialakulhatnak. Szombattól újabb hidegfront érkezhet, északnyugatira fordítva a szelet, ami már a déli part felé sodorhatja a jégtáblákat.



A következő napokban a növekvő nappali felmelegedés miatt a jég további puhulására kell számítani, ami azért szerencsés, mert nagyobb az esélye a part előtti felmorzsolódásának, így csökken a zajló jég rombolóereje. A hét végéig várhatóan még nem tűnik el a jég a Balatonról - mondta a meteorológus.



A folyamatosan romló jégminőség ellenére hétfőn európai jégvitorlás bajnokság kezdődött a Balatonfüred előtti jégfelületen, amely megmérettetés péntekig tart.



A balatonfured.hu közlése szerint a világ legnépesebb jégvitorlás osztálya az úgynevezett DN versenyei zajlanak a Balatonfüred előtti jégterületen. A kontinensversenyen 16 nemzet több mint 100 versenyzője vesz részt. A helyszínről a döntést csak múlt hét pénteken hozta meg a nemzetközi versenyrendező bizottság, miután Európa szóba jöhető tavait végigjárva a Balaton több mint 20 centiméteres jegét ítélték idén a legalkalmasabbnak - írja Balatonfüred honlapja.