Időjárás-jelentés

Az ország nagy részén pénteken sűrű ködre, sokfelé ónos esőre lehet számítani

Az ország nagy részére a tartós, sűrű köd veszélye miatt, több megyére és a fővárosra pedig az ónos eső miatt is figyelmeztetéseket adott ki péntekre a meteorológiai szolgálat.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez csütörtökön eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: az előttünk álló éjjel ismét nagyobb területen várható sűrű köd kialakulása a Dunántúl, a Duna-Tisza köze, valamint az Északi-középhegység térségében. A tartós, sűrű köd miatt Budapestre, továbbá Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki figyelmeztetést. E területeken pár száz méteres lehet majd a látástávolság.



A ködös, borult területeken hószállingózás, ónos szitálás bárhol kialakulhat. Helyenként tartós ónos szitálásra is számítani lehet.



A péntek hajnali, reggeli órákban az ország középső, északi részén fordulhat elő helyenként gyenge ónos eső. A nap további részében már inkább eső várható, ugyanakkor az esti órákban az északkeleti megyékben a gyenge havazás mellett még kialakulhat kis mennyiségű ónos eső is.



Az ónos eső veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a fővárosra, továbbá Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére.



Az előrejelzés szerint pénteken a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 2 Celsius-fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 5 fok között várható, nyugaton plusz 6-7 fok is lehet.



Eleinte többnyire mérsékelt marad a légmozgás, majd délután több helyen megélénkül a szél. A budapesti légszennyezettségről az előrejelzésben azt írják: péntek délután hidegfront érkezik a térségbe, így várhatóan jelentősen tisztul a levegő.