Havazással indul, napsütéssel zárul a hétvége

2017.02.16 15:20 MTI

A hétvégén változékony idő várható, kezdetben eső, ónos eső, havazás is lehet, vasárnap már napsütés is elképzelhető. Lassan enyhül a hideg, helyenként már a leghidegebb órákban is 0 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben 10 fok körüli meleg lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott csütörtöki országos középtávú előrejelzéséből.

Havazás Budapesten, a Sztehlo Gábor rakparton február 1-jén (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, hajnalban, reggel elszórtan ónos eső, délután eső várható, északkeleten pedig havazás, ónos eső valószínű. Eleinte többnyire mérsékelt marad a légmozgás, majd délután több helyen megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 2 fok között, a legmagasabb hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 5 fok között várható, de nyugaton plusz 6-7 fok is lehet.



Szombaton elszórtan valószínű kisebb eső, reggel néhol még ónos eső. Emellett megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben plusz 4-9 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, de csapadék már nem valószínű. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és 0, a maximumhőmérséklet plusz 4-9 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.