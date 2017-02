Idétlen idők

Fehér ruhát húztak a növények Oroszországban

Sokan összetévesztik a zúzmarát a dérrel. Tagadhatatlan, hogy mindkét időjárási jelenség a levegő páratartalmának fagypont alá hűlt felületeken való megfagyásával, jégképzésével keletkezik - csak éppen eltérő körülmények között. A dérre jellemző, hogy derült, szélcsendes időben képződik fagyos hajnalokon, vékony réteget képez, kis mennyiségben keletkezik, mely a napkeltét követő hőmérséklet-emelkedés hatására elillan.



Míg a zúzmara keletkezésének feltétele a ködös, fagyos időjárás, melyhez különböző erősségű légmozgás társulhat. Mivel a ködös időjárás miatt nincs számottevő hőmérséklet emelkedés, hosszabb élettartamú, akár hetekig fennálló jelenség is lehet. Igen veszélyessé is válhat, mert a folyamatosan hízó zúzmara súllya alatt leszakadhatnak vezetékek vagy nagyobb ágak is. Sőt, az eumet.hu szerint keletkezésekor jellemző szélerősségtől függően különböző tipusú zúzmara képződhet.



Ilyen zúzmarába festett tájat fotóztak Sztavropolnál, mely Oroszország Sztavropoli határterületének székhelye és legnépesebb városa, egyben kulturális, üzleti és ipari központja. Egyike az Észak-kaukázusi szövetségi körzet legjelentősebb városainak.