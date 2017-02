Idétlen idők

Óriási hóviharok az Egyesült Államok északkeleti partvidékén

Az idei tél legnagyobb hóviharai pusztítanak az Egyesült Államok északkeleti partvidékén, de riasztás van az északnyugati szövetségi államokban is. 2017.02.10 08:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Philadelphiától New Yorkon át Bostonig vastag hótakaró borítja az északkeleti országrészeket, hóviharok tombolnak Pennsylvaniában, Connecticut államban, Rhode Islanden, Massachusettsben, New Hampshire-ben és Maine államban. Sok helyütt 25-30 centiméteres a hó, balesetek és leszakadt vezetékek jelzik a viharzóna mozgását.



A kis- és nagyvárosokban - köztük Philadelphiában, New Yorkban és Bostonban is - az iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, több állam kormányzati hivatalaiban arra kérték a munkatársakat, hogy csak azok menjenek be a munkahelyükre, akiknek okvetlenül szükséges, és a térség légikikötőiben több mint 3500 repülőjáratot töröltek.



A hóviharok sűrű köddel és erős széllel párosulnak, megemelkedett a folyók vízszintje, a tengerparti vidékeken pedig jelentősen megemelkedett a tengerszint is.



A viharoknak eddig egy halálos áldozatuk van: New York városában, Manhattanben egy férfi éppen a havat söpörte el a boltja előtt, amikor megcsúszott és belezuhant az ablaküvegbe.



Viharriadó van érvényben az Egyesült Államok északi, északnyugati államaiban - Washingtonban, Montanában, Idahóban és Wyomingban - is.



Miközben északkeleten és északnyugaton a hóval és a téli viharokkal küszködnek, a déli Louisiana államban megkezdődött a tornádók okozta pusztítás nyomainak eltakarítása, a károk felmérése és a helyreállítás. Louisianában kedden hét tornádó csapott le, elsősorban New Orleans környékén, s John Bel Edwards kormányzó szükségállapotot rendelt el a természeti katasztrófa sújtotta térségben. A forgószelek halálos áldozatot nem követeltek, de legalább negyven ember megsérült.

