Időjárás-jelentés

Foltokban előtűnik a napsütés

Péntek hajnalban még túlnyomórészt párásan, borongósan indul a nap országszerte. Nyugaton, elvétve még előfordul hószállingózás is.



Napközben keleten és délen vékonyodik, szakadozik a ködfelhőzet, és több órás, szűrt, derengő napsütésben is lehet bízni. A Tiszától nyugatra csak kis körzetekben szakadozik fel a felhőzet, így a középső országrészben felhősebb és változóan napos területek váltakoznak. A Dunántúlon többnyire erősen felhős marad az ég, és a nyugati határszélen még előfordulhat jelentéktelen hószállingózás is.



A Dunántúlon, valamint a déli területeken kissé élénkül a délkeleti szél, keleten, északkeleten gyenge marad a légmozgás. Pár fokkal fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet, keleten várható a legenyhébb idő.



Az esti, éjszakai órákban már csak egészen nyugaton marad felhős az ég, másutt kevés lesz a felhő. Helyenként ködfoltok alakulhatnak ki. Mindenütt fagypont alá csökken a hőmérséklet, de nem lesz nagyon hideg.

Közlekedésmeteorológia Pénteken számottevően nem befolyásolja az időjárás a közlekedést. Általában száraz utakon autózhatunk, de az olvadástól előfordulnak vizes útszakaszok is, mely a reggeli gyenge fagyban jegesedéssel is járhat. Különösen a mellékutak latyakosak, sárosak lehetnek.

Szombaton zömében erősen, a keleti országrészben időnként és helyenként vékonyabban, szakadozottabban felhős lesz az ég. Északkeleten, keleten már előfordulhatnak helyenként tartósabb ködfoltok, de ugyanebben az országrészben lehet bízni némi szűrt napsütésben is. Említést érdemlő csapadék nem hullik, de elvétve hószállingózás előfordulhat. A Dunántúlon élénk, másutt gyenge délkeleti szél fúj.



Vasárnap előreláthatólag tovább nő a napos, szűrt napsütéses terület. Már csak egészen a nyugati határszélen valószínűbb tartósan felhős idő. A középső területeken nagyobbrészt napos, szakadozottan felhős időjárás a legvalószínűbb. Északkeleten napsütés, illetve ködfoltok egyaránt előfordulhatnak. Jelentős légmozgás nem valószínű, de az ország középső sávjában, valamint a Dunántúl nagy részén olykor élénkebb délkeleti szél fúj.



A jövő hét elején még nem változik számottevően a légköri helyzet. Északkeleten fokozódó ködhajlam, míg másutt inkább napos jellegű időre van kilátás, alkalmanként kissé megélénkülő délkeleti széllel.



A jövő hét közepétől előreláthatólag a magasban jelentősen enyhébb levegő áramlik fölénk, ennek hatására kezdetben országszerte nő a ködképződés, illetve a ködfelhőzet kialakulásának valószínűsége, kevesebb helyen várható napsütés, majd úgy a hétvége környékén még ugyan nagy bizonytalansággal, de egy hidegfront szűntetheti meg a többfelé szürke időt. A front nevével ellentétben jelentős felmelegedés a legvalószínűbb.