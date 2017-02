Hideg idő

Leállt az áramtermelés a tiszalöki vízerőműben

Az erőmű előtti öblözetben lévő egybefüggő jégtakaró önmagában még nem jelent problémát, jégzajláskor azonban a jég feltorlódik az erőmű uszadékot felfogó rácsszerkezetében. 2017.02.08 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az olvadás és a jégzajlás miatt leállították az áramtermelést a tiszalöki vízerőműben - közölte az erőmű vezetője.



Bereczkei Sándor elmondta, a Tiszán jeges árhullám érkezett Tiszalök térségéhez, emiatt megszüntették a duzzasztást az erőműnél. A létesítmény hétfőtől nem üzemel, a turbinákon nem folyik keresztül víz, a vízlépcső úgynevezett felvízi részén álló jég azonban nem okoz kárt a berendezésekben és közvetlen veszélyt sem jelent.



Abban az esetben, ha erősebb lehűlés jönne a következő napokban, a szakembereknek gondoskodniuk kell az erőmű gépházának fagymentesítéséről is – jegyezte meg a szakember. Bereczkei Sándor emlékeztetett: ahhoz, hogy az erőmű üzemelni tudjon, minimum másfél méteres szintkülönbség szükséges. Ha ennél kisebb a duzzasztás, akkor az erőmű gépeit le kell állítani, így nem termel villamos energiát.



Az erőmű előtti öblözetben lévő egybefüggő jégtakaró önmagában még nem jelent problémát, jégzajláskor azonban a jég feltorlódik az erőmű uszadékot felfogó rácsszerkezetében, így károsíthatja a berendezést és kiesést okoz az áramtermelésben is – magyarázta a szakember.



Legutóbb 2003-ban volt hasonló jéghelyzet a tiszalöki vízerőműnél. Az erőművezető szerint a leállás nem egyedi esemény, a tavaszi olvadáskor és az árhullámok érkezésekor akár hosszabb időre is leállíthatják az áramtermelést a tiszalöki vízlépcsőnél.



Szerda délelőtt két jégtörő indult útnak Tiszadobról, hogy a megvédjék a tiszalöki vízerőművet a feltorlódott jégtől – mondta el Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az M1 csatorna műsorában.