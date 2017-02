Időjárás

Havas eső, majd hó is eshet

Kedden eleinte többfelé, délután már csak délen és keleten fordul elő csapadék, mely egyre inkább havas eső, hó lesz. A kezdetben még erős ÉNy-i szél estére jelentősen mérséklődik. A Köpönyeg.hu jóslata szerint 0 és +5 fok között alakulhat a hőmérséklet.



Az ország délnyugati, déli megyéiben (elsősorban Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megye egyes részein) a kb. kedd déli, kora délutáni órákig tartó havazásból lepel-5 cm vizes hó hullhat síkvidéken. Kiemelten Baranya megyében síkvidéken 5 cm feletti vizes hóréteg is kialakulhat, kb. 350 méter felett 10 cm feletti hó is hullhat. Várhatóan a délutáni óráktól a Tiszántúlon is havazás válthatja fel az esőt, itt a szerda éjféli órákig kb. lepel-5 cm hó is hullhat. A keleti határ közelében 5 cm körüli vagy akár efeletti hómennyiség is előfordulhat - figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Egy járókelő a havas esőben Budapesten, február 1-jén (MTI/Kovács Tamás)

Szerdán gyakran lesz erősen felhős az ég, és a Tiszántúlon többfelé, máshol csak néhol várható havazás, hószállingózás. A szél ÉK-ire fordul és megélénkül. Reggel -3, délután +2 fok körüli értékeket mérhetünk.



Csütörtök délelőtt erősen, délután változóan felhős időre van kilátás. Csupán elszórtan fordul elő hószállingózás, hózápor. -1 és +6 fok között várható a maximum.



Péntek reggelre párássá válik a levegő, néhol köd is képződik. Napközben változóan felhős, de néhol tartósabban ködös idő valószínű. Esetleg elvétve szállingózhat a hó. Nem várható lényeges változás a hőmérsékletben: +3 fok lesz a jellemző hőmérséklet délután.



Szombaton gyengén felhős, napos idő esélyes. Csapadékra minimális az esély. Erősödik a reggeli fagy (-10, -3 fok), délután továbbra is kevéssel fagypont feletti értékeket mutathatnak a hőmérők.