Hideg idő

Így érkezett meg a jeges ár a Tisza egyik mellékfolyójáról

A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint a 1-2 napig még marad az enyhe és csapadékos időjárás, a napi középhőmérsékletek fagypont fölött vagy a körül alakulnak. A hét első felétől ismét hidegebbre fordul az idő, csapadékra már egyáltalán nem kell számítani. A változékony idő, a helyenként számottevő csapadék és a hóolvadás következtében elsősorban a Tiszán számottevő vízszint emelkedésre, az I. fokot elérő, illetve azt esetleg meghaladó vízállásokra lehet számítani, helyenként a II. fok megközelítése sem zárható ki. A mellékfolyókon is jelentős árhullámok vonulnak, ott is több helyütt I. fokot megközelítő, illetve azt meghaladó vízszintekre lehet számítani - tájékoztatta a ma.hu-t az Országos Műszaki Irányító Törzs.



A mellékfolyók esetében megjegyzendő, hogy a tározók üzemeltetése akár jelentősen is befolyásolhatja a kialakuló árhullámok képét, nagyságát. Továbbá mind a Tisza, mind a mellékfolyói esetében figyelembe kell venni, hogy a levonuló árhullámok hatására az álló jég felbomlása és esetleges újra összeállása hosszabb-rövidebb időre lokálisan akár jelentős vízszintemelkedésekhez illetve csökkenésekhez vezethet. A pontos előrejelzést nehezíti, hogy a napi hőmérsékletek 1-2 fokos eltérése is változást okozhat a talaj fagyottságában és a hóolvadásmértékében. A magyarországi folyószakaszokon az árhullámok levonulási szintjei és időtartamai a legfelső, legtöbbször külföldön lévő vízmércék tetőzése után határozható meg.

Belvíz

Az olvadó hóból, illetve a csapadékból származó vizek nem tudnak beszivárogni a fagyott talajba, ezért az elöntések gyorsabban alakulnak ki, mint fagymentes időszakban. Az összegyülekező vizeket a megfelelően karbantartott csatornahálózaton keresztül el lehet vezetni, és ahol ez nem lehetséges gravitációsan, ott a vízügyi szakemberek szivattyúk segítségével emelik ki a vizet a közeli folyókba, befogadókba, az elöntések megelőzése érdekében. A jelenlegi elöntések egyelőre nem indokolnak az I. foknál nagyobb készültséget, elegendő nappal szivattyúzni, előüríteni a vízrendszereket, és így az éjszaka keletkező vizek még nem okoznak káros elöntéseket. Az állami csatornarendszereken a felügyelet a készültségi helyeken folyamatos.



I. fokú védekezés van6 db védelmi szakaszunkon, 22 db szivattyútelepen, az elöntött terület nem haladja meg az 5000 hektárt. Országos Műszaki Irányító Törzs javasolja, hogy a nem állami csatornarendszereken is ellenőrizzék a kezelők a műtárgyakat. Előfordult az elmúlt időszakban, hogy a nem ellenőrzött művek eltömődtek, ami helyi elöntéseket okozott, annak ellenére, hogy a vizet az állami vízrendszerek károkozás nélkül be tudták volna fogadni.

Jégvédekezés

A jégtörő hajópár, a Széchenyi és a Jégtörő VII-es vasárnap reggel ismét elhagyta Belgrádot és folytatják az Újvidék alatti torlasz megbontását. Szombaton a Tisza torkolatánál lévő torlasz bontását kezdték meg. A nappali melegnek köszönhetően a jégtorlasz helyenként elkezdett lecsúszni, de nagy területen továbbra is erősen torlódott állójéggel küzdenek a hajók. Feladatuk ma is a torlaszbontás, jégaprítás, jégterelés, csatorna tisztítás lesz. Ha szükséges, tovább folytatják a jégaprítást, jégterelést, útközben többszöri visszafordulással.