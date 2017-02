Időjárás-jelentés

Változékony idő esőkkel - keddtől viszont lehűlés

Vasárnap az éjjel érkezett csapadékzóna északkelet felé fokozatosan elhagyja térségünket. Mögötte várhatóan a Dunántúlon és a középső országrészben is sokfelé kisüt a nap. A Tiszántúlon délelőtt még esik, majd délután ugyan megszűnik a csapadék, de estig még borult marad az ég. A középső országrészben megélénkülő északnyugati szelet a délelőtti órákban erős lökések is kísérhetik, míg délnyugaton és keleten gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.



Éjszaka délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezése várható, emiatt mindenütt beborul az ég, először a Dunántúlon, majd délen is megered az eső. A Dunántúl középső, illetve a déli részein reggelig már kiadós (10-20 mm) eső esik.

Közlekedésmeteorológia Vasárnap a ködfoltokban akár 100 méter alá is csökkenhet helyenként a látótávolság, illetve az időszakos esőktől vizes, saras útfelszín jelentősen növeli a fékutat. A napos területeken felszárad az út, javulnak a feltételek, de este újabb eső érkezik - írja az eumet.hu.

Hétfőn egy mediterrán ciklon határozza meg időjárásunkat, egész nap borongós időre számíthatunk, sokfelé újabb, jelentős mennyiségű esővel. A legkevesebb csapadék várhatóan az északi határszélen hullik. A nyugati határ mentén, elsősorban a magasabban fekvő területeken havas eső, havazás is lehet. Megélénkül, délnyugaton megerősödik az északkeleti szél. Éjszaka csak lassan gyengül a csapadék, az esőt egyre többfelé havas eső, illetve gyenge havazás váltja fel. Kedd reggelig lehetnek olyan területei az országnak, - legnagyobb eséllyel délnyugaton -, ahol az 50 mm-t is elérheti a csapadék lehullott mennyisége.

Kedden is zömében borongós időre van kilátás, de észak felől vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Délen, majd keleten még előfordul eső, esetleg kevés havas eső. Élénk északi szél fúj.



Szerdán, a Dunántúlon és a középső országrészben változóan napos-felhős időben bízhatunk, míg keleten még sok felhő és szitáló, vegyes halmazállapotú csapadék a legvalószínűbb. Visszatér a hajnali, de csak gyenge vagy méréskelt fagy.



Csütörtökön és pénteken túlnyomórészt felhős vagy borongós, kis körzetekben szakadozottan felhős időre van kilátás. Vegyes halmazállapotú, gyenge csapadék is előfordul elszórtan.