Időjárás-jelentés

Éjjel hatalmas eső jön

Szombaton is folytatódik az enyhülés és a változékony időjárás. Az este folyamán, délnyugat felől északkelet felé haladva egy csapadékzóna éri el, majd éjszaka keresztül is halad hazánk felett.

Szombaton is folytatódik az enyhülés és a változékony időjárás. A reggeli órákban ismét sokfelé, de különösen az északi országrészben sűrű ködmezők képződnek. Helyenként akár 100 méter alá is csökkenhet a látótávolság!



Napközben a párásság csökken, a ködfoltok eloszlanak vagy ritkulnak. Délnyugaton ismét túlnyomórészt változóan napos, enyhe időre van kilátás, de már előfordulhat egy-egy futó zápor is. Ezzel szemben északon, északkeleten, illetve a keleti határvidéken felhősebb, párásabb, nyirkosabb időben folytatódik az olvadás, néha szitálással, illetve gyenge esővel. Jelentős légmozgás nem lesz.



Az este folyamán, délnyugat felől északkelet felé haladva egy csapadékzóna éri el, majd éjszaka keresztül is halad hazánk felett. Emiatt jelentősebb esőre készülhetünk kezdetben délnyugaton, majd a Dunántúlon és a középső országrészben, végül hajnalban már a keleti, északkeleti térségben is. A hegyekben előfordulhat havas eső, esetleg hó is, de elsősorban eső várható. Ismét párás, ködös idővel kell számolni.

Közlekedésmeteorológia Szombaton a legkedvezőbb közlekedési feltételek ismét a délnyugati országrészben várhatók, másutt olvadástól, illetve elszórtan kisebb esőtől nedves, latyakos útszakaszokkal találkozhatunk. Foltokban, különösen a reggeli időszakban sűrű köd is előfordul - írja az eumet.hu.

Vasárnap a csapadékzóna északkelet felé fokozatosan elhagyja térségünket, és mögötte kisüt a nap. A Tiszántúlon azonban estig még borult marad az ég, ott előfordulhat további, gyengülő eső. A középső országrészben megélénkül az északnyugati szél.



Hétfőn egy mediterrán ciklon okoz előreláthatólag borongós, csapadékos időjárást, többfelé jelentős esővel. Csökken a hőmérséklet.



Kedden észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, valamivel enyhébb idő ígérkezik. Számottevő csapadék nem valószínű.



Szerdától a hét legvégéig változóan felhős-napos időben bízhatunk. Szerdán elvétve kialakulhat gyenge hózápor, ekkor valószínű a leghűvösebb, majd újból enyhül az idő. Említést érdemlő csapadék nem ígérkezik.