Időjárás-jelentés

Jól szórakozik az időjárás velünk

hirdetés

Pénteken további enyhülés várható. A Dél-, és Közép-Dunántúlon és a középső országrész déli területein változóan napos-felhős, szinte kora tavaszias időre készülhetnek az ott élők. Ebben a térségben várható élénkebb délies szél is. Északon, északkeleten felhősebb, az olvadásnak köszönhetően párás, ködös, kevésbé enyhe idő ígérkezik. Északkeleten várható továbbra is a leghűvösebb. Ott, illetve a keleti határvidéken borongósabb időben, alkalmanként kisebb, szitáló esővel is számolni kell.

Közlekedésmeteorológia Pénteken tovább javulnak a közlekedési feltételek. Elsősorban északon, de másutt is sűrű ködfoltok nehezítik a közlekedést. Többnyire olvad, így nedves utakra kell készülni. Az északi országrészben még jellemző latyak a mellékutakon okozhat nehézséget. A szélvédő mosó folyadékot és a törlő lapátokat célszerű ellenőrizni minden indulás előtt - írja az eumet.hu.

Szombaton is hasonlóan alakul az idő. Délnyugaton változóan napos, enyhe napra számíthatnak, míg északon északkeleten felhősebb, párásabb, nyirkosabb időben folytatódik az olvadás. Estig csak szitáló eső fordulhat elő elszórtan.



Szombat este, majd vasárnap virradóan előreláthatólag egy ciklon és annak hidegfrontja éri el hazánkat nyugat felől. Erősen felhős, borongós időre, főként éjszaka kiadós esőkre, majd délelőtt már szórványosabb, gyengébb csapadékra, délután és este viszonyt újabb kiadós esőkre számíthatunk szerte az országban.



Hétfőn északias légmozgással kissé megtorpan a felmelegedés. Többnyire felhős időre, északon, északkeleten szakadozottabban felhős égre van kilátás. Csapadék nem várható.



A jövő hét első napjaiban úgy néz ki, hogy újból lehűl a levegő. Élénk, nyugaton olykor erős északi szél támad. A lehűlés mértéke és tartóssága még bizonytalan. Zömében felhős vagy borongós időben némi csapadék is érkezik.

Az előrejelzések szerint jön még hideg - bár a medve nem ijedt meg az árnyékától