Hideg idő

Több mint harminc éve nem volt ilyen hideg január Magyarországon

A hónap leghidegebb éjszakáján, január 8-án, Tésán mínusz 28,1 fokig hűlt a levegő. Állítólag máshol még hidegebb volt, csak ott nem mérték. 2017.02.02 20:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Sok helyen több mint harmincéves hidegrekordok dőltek meg, 1985 óta nem volt ilyen hideg a január Magyarországon, az 1901-től tekintett rangsorban pedig a tizedik leghidegebb volt a 2017-es január havi országos átlaghőmérséklet - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön közzétett elemzésében.



Mint felidézték: "az ezredfordulót követő, jobbára enyhe telek után az újesztendő komoly hideghullámmal köszöntött be". Országos átlagban január 7-én volt a leghidegebb: ekkor napi mínusz 12,1 Celsius-fok volt, ami több mint 10 fokkal maradt el a sokévi átlagtól. A hónap során csupán egy rövid időszakban emelkedett az átlag - és fagypont - fölé a középhőmérséklet, január 13-án és 14-én.



A hónap leghidegebb éjszakáján, január 8-án, Tésán mínusz 28,1 fokig hűlt a levegő. A hó eleji hideghullám utáni enyhülést követő újabb hideg periódus legzordabb napján, január 19-én Sajópüspöki környezetében volt a leghidegebb, ekkor mínusz 25,1 fokig süllyedt a hőmérséklet.



Kiemelték továbbá, hogy az elmúlt hónap rendkívül hideg időjárását a "zord" (amikor mínusz 10 foknál is hidegebb van) napok száma is jól mutatja. Országos átlagban csaknem két hétig mínusz 10 fok alatt maradt a minimumhőmérséklet.



Emellett országos átlagban 21 nap felelt meg a téli nap kritériumának (amikor a maximumhőmérséklet nem éri el a 0 fokot) - írta a meteorológiai szolgálat, hozzátéve: ez 10 nappal több, mint az 1981-2010-es átlag. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Beszterec állomáson csaknem egész hónapban, 29 napon keresztül voltak fagyosak a nappali órák is.



Mindemellett idén januárban két héttel több volt a "hideg" (amikor az átlaghőmérséklet mínusz 5 fok alatt van) nap is az 1981-2010 közötti 30 éves időszakban tapasztaltnál.



Kitértek arra is, hogy az Északi-középhegységben ekkor átlagosan 25-30 centiméteres hótakaró alakult ki. Január 15-én, Kékestetőn 43 centiméter vastag volt a hó, ez egyben a havi legnagyobb hóvastagság érték. A hótakaró országszerte megmaradt, mivel a hónap második felében jóval átlag alatti hőmérsékletek domináltak.



A Balaton vízfelszíne január 3-án fagyott be, mely fokozatosan hízva január 22-től elérte a 30 centiméteres vastagságot.



A 2017. januári középhőmérséklet országos átlagban csaknem 5 fokkal (4,8 fokkal) marad el a mínusz 1 fokos normálértéktől - olvasható a meteorológiai szolgálat elemzésében, melyben megjegyzik, hogy a leghidegebb telek jellemzően a múlt század első felében voltak: a januári legalacsonyabb hőmérséklet (mínusz 34,1 fokot) 1942-ben mérték Baján.