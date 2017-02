Időjárás

Tartós, sűrű köd miatt adtak ki figyelmeztetéseket

A Dunántúl nyugati és északi részén, Dunántúli-középhegységben, Balaton térségében, az Északi-középhegység tájain, az Alföld északi peremén több helyen várható sűrű köd. A látástávolság napközben is helyenként 100-200 méter alatt maradhat - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

Az Andrássy út a szmogos, ködös időben január 31-én (MTI/Balogh Zoltán)

Nyugaton, illetve helyenként az északi határvidéken is eleinte fagypont alatt alakul a hőmérséklet, így ott ónos szitálásra is számítani lehet helyenként. Az északnyugati határvidéken esetleg ónos eső is lehetséges. Napközben várhatóan itt is lassan fagypont fölé emelkedik általában a hőmérséklet. Legtovább az Alpokalján, Sopron környékén maradhat fagypont körüli, kevéssel az alatti a hőmérséklet.



Az északkeletre fokozatosan visszaszoruló csapadék ónos jellege fokozatosan megszűnik, de Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén még az eső, eleinte havas eső mellett fagypont körüli hőmérséklet mellett néhol ónos eső is lehetséges.