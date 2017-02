Időjárás

Átmenetileg bezárt több balatoni jégpálya

A csapadék és a megindult enyhülés miatt Siófokon, Keszthelyen, Balatonkenesén is a kijelölt jégpályák bezárásáról döntöttek, Balatonfüreden még kivárnak - derül ki az MTI szerdai körképéből.



Pintér Tamás, a siófoki jégpálya üzemeltetését végző Balaton-parti Kft. ügyvezetője az MTI-nek azt nyilatkozta szerda reggel, hogy erre a hétre bezárnak, mivel a lehullott csapadék és az enyhülés miatt vastagon áll a víz a Balaton jegén. Ha nem indul be lényeges olvadás a következő napokban, és ismét hidegebbre fordul az idő, megvizsgálják az újranyitás lehetőségét.



A keszthelyi jégpályát üzemeltető önkormányzati cég illetékesei a szerdai bejárás után úgy döntöttek, hogy a jégpályát átmenetileg bezárják, az újbóli nyitást szintén az időjárástól teszik függővé. Itt a jégvastagság 30 cm, de több helyen hatalmas tócsákban áll a víz.



Balatonfüreden az Eszterházy strandon jelöltek ki hivatalos jégpályát, amelynek gondozója, a Probio Zrt. üzemeltetési vezetője, Ágoston Ferenc a hirbalaton.hu-nak azt nyilatkozta, egyelőre nem tervezik a jégpálya bezárását, mert a jég biztonságos, állapota megfelelő. Balatonkenese önkormányzata közleményt adott ki arról szerdán, hogy a Vak Bottyán strandnál kijelölt jégpályát az időjárási viszonyok romlása miatt átmenetileg bezárják.



Horváth Ákos, az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki obszervatóriumának vezetője az MTI megkeresésére elmondta: a lehullott és még várható csapadék, valamint a következő napokban is folytatódó enyhülés rontja a Balatonon kialakult jég minőségét és állagát, de a tavon kialakult vastag jégborítás felolvadásához több idő kell. A következő hetek időjárása még bizonytalan, esély lehet újabb lehűlésre és a vizes jégfelszín visszafagyására.

Hozzátette, a hétvégén az obszervatórium munkatársai több helyen, a nyílt vízen is mértek jégvastagságot a Siófok-Balatonalmádi közötti vonalon, az 28-32 centiméter között változott. A lehullott ónos eső és a várható kisebb csapadék, valamint a 0 fok fölé kúszó nappali hőmérséklet még nem olvasztja el a Balaton jegét, viszont vízréteget képez a felszínén. Kérdéses, hogy egy újabb hidegfront okozta lehűlés hatására milyen vastag és milyen állagú lesz a jég a következő hetekben. Ilyen, a februári hidegek hatására történt visszafagyásra volt már példa a korábbi években - mondta a meteorológus.