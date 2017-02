Időjárás-jelentés

Jelentős mennyiségű ónos eső, északon havazás

Szerda éjfélig az Északi-középhegység térségében a legtöbb helyen további 5, néhol esetleg 10 cm hó valószínű. A Soproni-hegységben, illetve az északnyugati határvidéken is eshet 3-5 cm körüli hó. 2017.02.01 08:01 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az ország döntő részén (körülbelül a Győr-Budapest-Debrecen vonaltól délre, kivéve a Tiszántúl keleti részét, és a Dunántúl északnyugati részét) jelentős mennyiségű (több mm) ónos eső várható. Szerda hajnaltól előbb a Dél-Dunántúlon, majd a Dél-Alföldön is a nagy területű ónos esőt kezdetben még csak néhol, majd egyre nagyobb területen eső váltja fel a tovább emelkedő hőmérséklet miatt. Szerda napközben az ónos eső a Győr-Debrecen vonaltól északra lévő területre kezd visszaszorulni. Éjfélig nagy mennyiségű ónos csapadékra van esély kiemelten az Alföld északi részén és az Északi-középhegység déli előterében (a mennyisége elérheti az 5-10 mm-t is). Estétől jelentős ónos eső hullhat az Északi-középhegységben is (várhatóan több mm).